Vastese-Cyntihialbalonga verrà giocata al 'Mariani-Pavone' di Pineto

La sfida Vastese-Cynthialbalonga - valida per la 14^ giornata di ritorno nel campionato di Serie D girone F - sarà disputata domenica 6 giugno, alle ore 16, allo Stadio 'Mariani-Pavone' di Pineto per via della squalifica dell'Aragona.

I biancorossi di mister Fulvio D'Adderio, già salvi e che nell'ultima partita giocata hanno vinto 2-1 proprio a Pineto contro la locale compagine, hanno l'obiettivo di chiudere in maniera dignitosa la stagione calcistica.

Foto dalla pagina Facebook del Pineto Calcio