Kickboxing, allievi della Scuola del Maestro De Palma al Campionato nazionale di Rimini

Sabato 29 maggio a Rimini la Scuola di Kung Fu del Maestro Carmine De Palma, con le sedi a Termoli, Vasto e Petacciato parteciperà al Campionato Italiano Assoluto Kickboxing 2021 della FederKombat (Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate) nella specialità Kick Light, dopo le qualificazioni degli atleti nelle fasi regionali e interregionali.

Gli atleti in partenza per Rimini sono 3 (Giuseppe Berchicci, Michele Di Biase e Leonardo Lamedica, quest’ultimo componente della Scuola del Maestro Gaetano Del Core di San Paolo di Civitate, Team Del Core, gemellata con la Scuola del M° De Palma), atleti tutti motivati e determinati a giocarsi la chance di arrivare sul gradino più alto e di sperare di indossare l’azzurro e far parte così della Squadra Italiana di Kick Light.

Saranno in gara nella categoria Cadetti (Di Biase), nella categoria Seniores (Berchicci) e Master (Lamedica).

La squadra partirà per Rimini venerdi in modo da effettuare le dovute e prevedibili fasi di accertamenti e controllo certificati e tamponi, previsti per il Covid, sabato inizierà la competizione.

“Tutti e tre sono sono motivati, determinati e contenti di poter partecipare alla competizione – commenta De Palma – nell’obiettivo di vincere per affermare la loro bravura e dedizione. Naturalmente usciamo tutti da un periodo di restrizioni e chiusure e il potersi allenare non è stato mai possibile e soprattutto continuativo, ma nei giorni che sono stati utili, tutti hanno dato il massimo e sono fiero di loro per l’impegno che ci hanno messo. Cercheranno di entrare con la vittoria nella squadra azzurra per rappresentare così l’Italia nelle prossime competizioni a livello europeo e mondiale”.