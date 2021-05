Vastese, un'altra sconfitta: ko (2-1) a Vastogirardi

Altra partita a mani vuote per la Vastese. I biancorossi perdono a Vastogirardi, in terra molisana, con il punteggio di 2-1.

Decidono la sfida le reti, realizzate nel primo tempo, da Fioretti su calcio di rigore e da Guida. Nel secondo tempo la rete biancorossa a firma di Diallo.

Non è servita nemmeno la lunga superiorità numerica alla squadra di mister D'Adderio per riuscire a conquistare almeno un punto in questa gara. La situazione di classifica resta insoddisfacente, ma la salvezza non è a rischio considerata la decisione ufficiale di limitare le retrocessioni stagionali alle sole due ultime in classifica.

Mercoledì altro match in programma per la Vastese, con il recupero di Pineto.