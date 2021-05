Serie D, niente play out: Vastese salva in anticipo

Non ci saranno i play out nel Campionato di Serie D, saranno soltanto le ultime 2 classificate a retrocedere in Eccellenza.

L’ufficialità è arrivata oggi con un comunicato pubblicato dalla Figc.

Nel girone F, quello nel quale inserita la Vastese, è salva la squadra biancorossa di mister Fulvio D'Adderio, ampie possibilità di permanenza anche per il Real Giulianova, mentre con il Porto Sant’Elpidio, ultimo in graduatoria e già matematicamente retrocesso, è a fortissimo rischio l'Olympia Agnonese.

Per la squadra del patron Franco Bolami, a questo punto, scorcio finale di campionato in tutta tranquillità con l'obiettivo di chiudere dignitosamente una stagione certamente complicata. La Vastese, nella parte restante del torneo, con 6 partite ancora da affrontare, dovrà giocare in trasferta contro Vastogirardi, Pineto, Tolentino e Recanatese ed in casa contro Cynthialbalonga (gara in campo neutro per la squalifica di una giornata dello Stadio Aragona) e Porto Sant'Elpidio.

Il calendario finale

Domenica 23 maggio: Vastogirardi-Vastese

Mercoledì 26 maggio: Pineto-Vastese (recupero)

Domenica 6 giugno: Vastese-Cynthialbalonga

Mercoledì 9 giugno: Tolentino-Vastese

Domenica 13 giugno: Vastese-Atletico Porto Sant'Elpidio

Mercoledì 16 giugno: Recanatese-Vastese