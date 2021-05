Beffa allo scadere: Vastese battuta dal Montegiorgio

Beffa allo scadere per la Vastese: ad una manciata di secondi dal triplice fischio di chiusura, un gran gol di Misin decide la sfida a favore del Montegiorgio che vince 1-0 la gara di recupero disputata oggi pomeriggio in terra marchigiana.

Sfda che sembrava ormai incanalata verso il pari a reti bianche ed invece cambiata grazie alla prodezza del giocatore di casa che, con un tiro imparabile per Di Rienzo al 48' st, ha messo palla all'incrocio regalando l'intera posta in palio per la sua squadra.

Resta a mani vuote, dunque, la truppa di mister Fulvio D'Adderio attesa da altre due partite in trasferta nei prossimi turni in calendario, domenica in Molise a Vastogirardi e mercoledì prossimo a Pineto.

La classifica aggiornata (tra partentesi le partite in meno) - Campobasso (-1) 61, SN Notaresco 56, Cynthialbalonga 46, Castelfidardo, Matese 45, Pineto (-2), Castelnuovo Vomano (-2) 43, Recanatese, Montegiorgio 42, Rieti (-1) 37, Vastese* (-1), Vastogirardi (-2) 36, Aprilia (-2) 34, Tolentino 33, Real Giulianova (-2) 28, Olympia Agnonese (-2) 8, Atletico Porto Sant'Elpidio (-2) 7

* Vastese 1 punto di penalizzazione