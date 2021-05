Tennistavolo Vasto, conquistata la Coppa Italia regionale

E’ il Tennistavolo Vasto a vincere la Coppa Italia regionale ed a staccare il biglietto per la fase finale nazionale di scena a Riccione. In finale battuto, con il punteggio di 3-1, il Teramo.

Nelle semifinali che hanno preceduto l’incontro clou, i ragazzi del Vasto hanno dovuto sistemare la pratica Antoniana Pescara con un 3 a 0 che non ammette repliche. 9 set dei 12 giocati sono stati appalto della squadra locale che non lascia spazio di manovra alcuno ai pescaresi che si erano aggiudicati la finale nel 2019 proprio in finale con il TT Vasto. Con maggiore difficoltà invece il Teramo ha sistemato la sfida provinciale contro il Tennistavolo Silvi che per quanto privo di qualche titolare, ha comunque costretto il terzetto teramano della “Energy New” a serrare le file.

A seguire, l’incontro definitivo ha visto il confronto tra i player vastesi Alessandro De Vecchis, Renato Zardi e Giulia Ciferni opposti ai teramani Christian Campagnari, Francesco Pompei e Vincenzo Leonzi. Il 3 a 1 definitivo regala il pass per le finali nazionali al sodalizio vastese. Le gare sono programmate a Riccione per i prossimi 5 e 6 giugno nell’ambito dello svolgimento dei Campionati Italiani di categoria.