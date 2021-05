Pari acciuffato nel finale dalla Vastese: 2-2 a Castelnuovo Vomano

Finisce 2-2 Castelnuovo Vomano-Vastese.

E' un gol di Monza, nel finale di partita al 48' st, a consentire ai biancorossi di raggiungere la parità evitando una sconfitta che sarebbe stata davvero pesante per i biancorossi di mister D'Adderio.

La successione delle reti: padroni di casa avanti nel primo tempo con D'Egidio, poi pareggio di Mamona, di nuovo locali avanti con Emili in avvio di ripresa e infine la realizzazione di Monza per il definitivo 2-2 dopo anche un rigore fallito da Martiniello per gli ospiti sul punteggio di 2-1.