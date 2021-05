Vastese 'autolesionista', il Castelfidardo passa all'Aragona

Vastese 'autolesionista' nel match di recupero allo Stadio Aragona della 24^ giornata in Serie D girone F. I biancorossi, troppo superficiali, regalano troppo e offrono, di fatto, agli avversari del Castelfidardo, l'intera posta in palio.

La sfida finisce 2-1 a favore dei marchigiani: rete di Altobelli al 7' del primo tempo, raddoppio di Ndjambe al 5' della ripresa sugli sviluppi di un rigore parato da Di Rienzo a Giampaolo e, infine, rigore di Martiniello per i padroni di casa alla mezzora.

La squadra di Fulvio D'Adderio resta a quota 35 punti in classifica. Domenica prossima trasferta a Castelnuovo Vomano per Di Filippo e compagni, contro la quarta della classe.

Nel pomeriggio di oggi, intanto, resa nota la sanzione disciplinare a carico della società per il post partita della sfida con il Notaresco caratterizzato dal colpo subito dal tecnico ospite Massimo Epifani, costretto a far ricorso ad assistenza in pronto soccorso: inflitta la squalifica per una giornata del campo ed una multa di 2.500 euro a carico del club biancorosso.