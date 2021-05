Successi e soddisfazioni per le squadre del Circolo Tennis Vasto 'Boselli'

Ancora note positive dalle squadre del Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli”, che nel weekend appena trascorso hanno ottenuto importanti affermazioni in Serie D1 maschile e nell’Under 16.

Nel campionato a squadre di serie D1, la squadra A del CT Vasto ha finalmente ottenuto una meritata vittoria in casa contro gli avversari del CT Lanciano A. Risultato finale 3-1, grazie alle vittorie nei rispettivi incontri di singolare di Luca La Palombara (in rimonta dopo aver perso il primo set), di Michele Prisciantelli (che ha vinto in due soli set ed è ancora imbattuto quest’anno in campionato!) e di Antonio Dorindo Gabriele (che ha portato il punto decisivo della vittoria, chiudendo il proprio match in due set lottati). Ininfluente il doppio giocato e perso 7-5/6-1 dalla coppia Prisciantelli-Grassi, contro avversari comunque esperti e di livello . Ora la squadra capitanata dalla Maestra Marianna Perpetua può guardare con più tranquillità alla salvezza, e addirittura sperare in un inatteso secondo posto nel girone. Tutto dipende dal match di domenica prossima contro il Tennis Chieti, ma anche dalla concomitanza dei risultato delle altre squadre del girone.

Altrettanto ingarbugliata è la situazione del girone nel quale è inserito il CT Vasto B, capitanato da Antonio Portafoglio e composto da Cristian Di Nardo, Antonio Altieri e Angelo Salvatore. Concluso il suo impegno in campionato con una sconfitta contro la favorita del girone SGT Sport di San Giovanni Teatino, la squadra del sodalizio vastese deve ora aspettare fiduciosa i risultati dell’ultima giornata, forte dei punti già ottenuti che dovrebbero garantire una salvezza quasi matematica.

Per concludere, da segnalare la seconda vittoria consecutiva della squadra maschile Under 16 composta da Emanuele Grassi e Michele Prisciantelli, vittoriosa sul CT San Salvo B e che adesso guida a punteggio pieno il proprio raggruppamento.

Domenica prossima ultimi impegni in serie D1 e Under 16 con i relativi verdetti. A breve inizierà anche il campionato Under 14 maschile, con la squadra del CT Vasto già ammessa di diritto alla seconda fase.