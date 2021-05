Doppia gioia per il Circolo Tennis Vasto 'Antonio Boselli'

Doppia vittoria per il Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli” nel weekend del primo maggio e tanta soddisfazione per i risultati che finalmente stanno arrivando.

Sabato pomeriggio è stata la volta della squadra Under 16 composta da Michele Prisciantelli ed Emanuele Grassi che ha esordito e vinto nettamente contro i pari età della Promo Tennis Vasto, in un derby molto sentito da entrambe le compagini. Decisiva la vittoria di Michele Prisciantelli su Jacopo Mancini (6-3/6-4 il punteggio) seguita da quella di Emanuele Grassi (6-1/6-0). Il doppio invece non è stato disputato per la rinuncia da parte della Promo Tennis.

Vera e propria impresa l’ha compiuta domenica 2 maggio la squadra del CT Vasto B, che era impegnata sul difficile campo del Circolo Tennis Lanciano nella terza giornata del campionato di Serie D1. Il team vastese si è imposto per 3-1 grazie alle vittorie di Antonio Portafoglio (punteggio 6-4/4-6/7-5 contro Matteo Pizzi), di Cristian Di Nardo (6-3/6-2 contro Andrea D’Alicandro) e di Antonio Altieri (4-6/6-0/64 contro Vitulli). Da rimarcare “un’affermazione dei nostri – si evidenzia in una nota del CT Vasto dell’addetto alla comunicazione Antonio Dorindo Gabriele -, frutto di coraggio, impegno e voglia di vincere, che permette di guardare con più ottimismo alla classifica”.

Domenica prossima, doppio impegno casalingo ini D1 contro CT Lanciano A e SGT Sport San Giovanni Teatino. Mentre la squadra Under 16 sarà di scena a San Salvo per confermare il primato in classifica.