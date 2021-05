Rivince la Vastese: Diarra decide la sfida di Agnone

Tre punti preziosi per la Vastese, impegnata a risalire la china in classifica, nel girone F di Serie D.

I biancorossi vincono 1-0 la sfida di recupero giocata al Civitelle contro l'Olympia Agnonese, penultima in graduatoria, con un gol messo a segno da Diarra, sugli sviluppi di un'azione d'angolo, al 40' del primo tempo.

Successo (mancava da due mesi e mezzo, ma vanno considerati i 45 giorni di stop per il Covid) che porta la squadra di mister Fulvio D'Adderio a quota 32 punti in classifica generale.

Questo odierno era uno degli incontri da recuperare per la truppa del patron Bolami che ha ancora tre partite da giocare per rimettersi in 'regola' con il calendario.

La prossima partita, domenica 9 maggio, Di Filippo e compagni la affronteranno allo Stadio Aragona contro il SN Notaresco secondo della classe alle spalle della capolista Campobasso.

Gli altri recuperi - Aprilia-Vastogirardi 3-0, Atletico Porto Sant'Elpidio-Recanatese 1-3, Campobasso-Pineto 2-1, Montegiorgio-Atletico Terme Fiuggi 0-0

La classifica aggiornata (tra parentesi le partite da recuperare) - Campobasso (-1) 57, SN Notaresco (-2) 52, Cyntuhialbalonga 44, Castelnuovo Vomano (-1) 42, Matese 41, Recanatese (-1) 38, Montegiorgio (-2) 36, Vastogirardi (-4), Castelfidardo (-2) 35, Aprilia 34, Pineto (-4) 33, Vastese (-3), Tolentino (-2) 32, Rieti (-1) 31, Atletico Terme Fiuggi (-3) 26, Real Giulianova (-2) 22, Olympia Agnonese (-5) 5, Atletico Porto Sant'Elpidio (-5) 3