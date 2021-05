Vastese a caccia di punti pesanti in terra molisana

Va a caccia di tre punti che sarebbero essenziali per le ambizioni di risalita in classifica generale la Vastese, di scena oggi pomeriggio (ore 15) in trasferta contro l'Olympia Agnonese.

Al cospetto della squadra altomolisana penultima in graduatoria, i biancorossi di mister Fulvio D'Adderio, reduci dai due pari inanellati contro Campobasso ed Aprilia che hanno fatto seguito al ko interno con il Matese, dovranno fare di tutto per rientrare a Vasto con l'intera posta in palio. E' quello di oggi il secondo recupero delle cinque partite che mancavano per 'rimettersi in carreggiata'. Gli altri Di Filippo e compagni li affronteranno nel corso di un mese di maggio che si prospetta come un autentico tour de force.

La probabile formazione di oggi ad Agnone: Di Rienzo; Barbarossa, Di Filippo, Altobelli, Diallo; Di Prisco, Obodo, Diarra; Martinez, Mamona; Martiniello.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina https://www.facebook.com/polisportivaolympiaagnonese