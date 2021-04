In crescita i giovani del Circolo Tennis Vasto 'Antonio Boselli'

Sfortuna per le due squadre del Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli” impegnate nel campionato a squadre di serie D1 maschile.

Dopo la falsa partenza della prima giornata, conclusa con la mancata vittoria della squadra A in casa contro il CT Iacuone di Tocco da Casauria (solo un pareggio 2-2 e tanti rimpianti per le assenze) e proseguita con la sconfitta della squadra B sul campo di San Salvo (risultato finale 1-3), il calendario domenica proponeva due sfide difficili da affrontare.

La squadra di Di Nardo & Co. ha ospitato in casa il forte CT Teramo, sfiorando l’impresa di rimontare dopo i singolari persi 2-1. I vastesi hanno ceduto solo all’ultimo match di doppio per 10-7 e sprecando un vantaggio di 7-3 proprio sul finale dell’incontro.

La squadra dei ragazzi capitanati dalla maestra Marianna Perpetua era invece di scena sul campo di Roseto degli Abruzzi contro la compagine locale. Anche qui subito 2-1 sotto dopo i singolari, con Alessandro Scalzo che non riesce a cogliere l’occasione e concede la vittoria 64 al terzo set dopo quasi 3 ore di battaglia. Senza storia il doppio, perso nettamente in due set. Buona la prestazione di Michele Prisciantelli, seconda vittoria in 2 incontri. Ha lottato il giovane Luca La Palombara, con i suoi soli 12 anni, ma aveva di fronte un avversario per adesso più forte e più grande di età.

Domenica prossima la squadra A osserverà il turno di riposo, mentre per la squadra B ostica trasferta a Lanciano.

Da segnalare sabato prossimo alle ore 15 derby vastese sul campo neutro di Cupello tra CT Vasto e Promo Tennis Vasto valevole per la prima giornata del campionato a squadre Under 16 maschile. Saranno impegnati per il Circolo Boselli Michele Prisciantelli ed Emanuele Grassi.