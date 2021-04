Vastese, all'Aragona con l'Aprilia il primo recupero

Posta in palio rilevante nel match Vastese-Aprilia, di scena sabato 24 aprile, con fischio d'inizio fissato alle ore 15, allo Stadio Aragona.

E' il primo dei cinque incontri da recuperare per i biancorossi di mister Fulvio D'Adderio, una gara assolutamente da non fallire nell'ottica dei piani di risalita in classifica per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Reduci dal buon pari ottenuto domenica scorsa a Campobasso, contro la capolista del campionato di Serie D girone F, Di Filippo e compagni andranno a caccia dei tre punti, che da troppo tempo mancano all'appello.

La sfida, come sempre a porte chiuse per il pubblico per via delle disposizioni anti Covid, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube Vastese Calcio.