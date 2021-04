Sogno play off accarezzato, ma terzo posto finale di rilievo per le ragazze del Tennistavolo Vasto

A Roma, nell’ultimo concentramento stagionale del torneo di Serie A2 femminile, una prestazione da incorniciare per il Tennistavolo Vasto, ma non sufficiente a raggiungere l’auspicata finale di qualificazione in A1.

“Un vero peccato – riferisce con rammarico il presidente Stefano Comparelli -. L’ottima prestazione di quindici giorni fa a Casamassima e quella buona di a Roma non sono bastate a rimediare ai danni fatti nel concentramento casalingo del 14 febbraio nel quale la compagine vastese non è riuscita ad imporsi in nessuno dei due incontri in programma. Abbiamo comunque disputato un campionato sul cui terzo posto in classifica all’inizio nessuno avrebbe potuto scommettere”, ha ribadito il dirigente vastese.

Ieri a Roma le vastesi hanno restituito al Napoli il 4 a 1 dell’andata con le vittorie di Claudia Carassia su Bertolaccini ed Ettari, di Ekaterina Mardari sulla russa Rabcenko e di Margherita Cerritelli su Bertolaccini. Unica sconfitta quella ai danni di una Giulia Ciferni apparsa decisamente sotto tono, da parte di una brillante Ettari. Nei due pareggi stabiliti con la squadra sarda del Muravera sono sicuramente da segnalare un’ottima prestazione, seppur perdente per 3 a 2, della Cerritelli contro Sonya Ivanova, un’altalenante performance della Ciferni solo a tratti all’altezza delle sue acclarate capacità ed il debutto nella massima serie di Marzia Comparelli che pur perdendo si è ben espressa nei confronti di un avversaria sicuramente meglio attrezzata distante da lei nel ranking nazionale di quasi 300 posizioni.

La capitana Carassia, sempre all’altezza, oltre ad esprimersi ai suoi soliti livelli, ha saputo essere vicina alle sue giovanissime compagne di squadra offrendo preziosi suggerimenti di gioco e quando il caso lo richiedeva, rincuorandole e spronandole. “Un campionato molto soddisfacente nel quale eravamo partiti con l’obiettivo salvezza ma durante il quale siamo stati in grado dire la nostra contro ognuna delle formazioni del girone“, ha dichiarato compiaciuto l’allenatore delle vastesi Paolo Caserta. “Una maggiore continuità nelle prestazioni ci avrebbe sicuramente portato ai play off, ma la soddisfazione rimane e l’esperienza maturata quest’anno sono certo ci sarà di aiuto l’anno venturo” ha concluso Il tecnico.

Prossimo appuntamento per il Tennistavolo Vasto con i Campionati giovanili Under 21 e Juniores che vedranno impegnate Margherita Cerritelli e Giulia Ciferni il prossimo 24 aprile in quel di Terni presso il Palatennistavolo “Aldo De Santis”. Per la serie A2 appuntamento alla stagione 2021/2022.