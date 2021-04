Vastese, buon punto nella 'tana' della capolista Campobasso

Prende un buon punto la Vastese sul campo della capolista Campobasso.

Termina in parità, sul punteggio di 0-0, la sfida andata in scena sul rettangolo verde del Nuovo Romagnoli, coi biancorossi di mister D'Adderio bravi a condurre in porto con un risultato positivo una partita difficile e che la prima della classe ha giocato con piglio offensivo senza tuttavia riuscire a violare la porta difesa da Boccanera. Quest'ultimo, soprattutto, è stato abile in alcune circostanze, a dire 'no' ai tentativi di Esposito e Vitali. Per gli ospiti un paio di opportunità in area avversaria, la migliore nel primo tempo con Di Prisco sul quale è stata provvidenziale la parata dell'estremo difensore di casa Raccichini.

Vastese che sale così a quota 28 punti in classifica generale, in piena zona play out, ma vanno considerate le cinque partite che Di Filippo e compagni hanno da recuperare. La prima di queste, con l'Aprilia all'Aragona, inizialmente in programma mercoledì 21 aprile, si giocherà con ogni probabilità sabato 24.