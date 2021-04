Tennistavolo Vasto, obiettivo play off: difficile, ma non impossibile

Partito per conquistarsi la salvezza in A2, il Tennistavolo Vasto del presidente Stefano Comparelli ha l’occasione per giocarsi un posto nella finale play off per l’ingresso in A1.

L’ultimo concentramento previsto domenica a Roma presso la Palestra I.P.S.E.O.A. di Tor Carbone vedrà la formazione vastese impegnata in tre gare delle quali due previste dal calendario ufficiale ed una di recupero contro le sarde del Muravera. Per assicurarsi l’ingresso nella fase finale, la compagine nostrana ha bisogno di vincere tutti e tre gli incontri previsti in giornata. Conquistando i sei punti in palio si porterebbe matematicamente al secondo posto in solitaria e con esso l’accesso agli spareggi promozione insieme all’Ennio Cristofaro Casamassima prima classificata del Girone “D”.

“Non sono incontri facilisssimi – riferisce il massimo esponente del Tennistavolo Vasto – ma, se affrontati con il piglio e la determinazione giusta, sicuramente le nostre ragazze sono in grado di poter dire la loro. Noi ce la metteremo tutta anche se il nostro obiettivo di partenza è sempre stato la permanenza in A2 ma ad oggi siamo ancora in corsa per il posto nei play off e vogliamo giocarcela fino in fondo”, ha così concluso il presidente Comparelli.

Un grande in bocca al lupo al quintetto fantastico formato da Margherita Cerritelli, Claudia Carassia, Ekaterina Mardari, Giulia Ciferni e Marzia Comparelli.