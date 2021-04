Vastese, un mese e mezzo dopo ritorno in campo senza punti

A distanza di un mese e mezzo dall'ultima partita giocata, con il blocco susseguente scaturito da problematiche Covid che hanno interessato il gruppo squadra, ritorno in campo senza punti per la Vastese, battuta 2-1, all'Aragona, dal Matese.

Decisive le due reti realizzate dai campani di Piedimonte Matese nel corso della prima frazione di gioco, firmate da Abreu e Galesio su rigore. Nella ripresa, dopo l'1-2 di Martinez, a segno su punizione, tanta buona volontà, ma niente concretezza per raddrizzare il risultato da parte dei biancorossi di mister Fulvio D'Adderio. Peccato, perché sul piano del gioco e della tenuta fisica Di Filippo e compagni non hanno affatto demeritato, puniti oltremisura da un avversario cinico ed abile a sfruttare al meglio gli errori dei padroni di casa (come nel caso del rigore del 2-0 a fine primo tempo, determinato da una ingenuità del portiere locale).

Per la Vastese, che ha cinque partite da recuperare (tra fine aprile e primi 20 giorni di maggio) stop alla serie utile di dieci partite consecutive e situazione di classifica che non è affatto rassicurante e all'orizzonte c'è pure la proibitiva trasferta nella 'tana del lupo', a Campobasso, contro la capolista del torneo.

La truppa di D'Adderio, dopo Campobasso, tornerà a giocare tra le mura amiche mercoledì 28 aprile, per affrontare l'Aprilia.