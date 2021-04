Un mese e mezzo dopo rigioca la Vastese

Tornerà in campo a distanza di un mese e mezzo dall'ultima partita giocata (contro il Fiuggi tra le mura amiche) la Vastese di mister Fulvio D'Adderio.

Mercoledì 14 aprile alle 15, nel turno infrasettimanale valido per la giornata numero 9 del girone di ritorno, i biancorossi sfideranno allo Stadio Aragona il Matese, formazione campana in serie positiva da 14 partite.

Di Filippo e compagni, bloccati a lungo da problematiche Covid che hanno interessato diversi elementi del gruppo squadra, ripartiranno dalla serie utile di dieci partite inanellata nella prima parte di questo 2021, nell'ambito di una stagione sportiva, anche questa, condizionata negativamente dagli impatti pesanti della pandemia.

Per la squadra del patron Bolami si prospetta un altro duro tour de force con tante partite racchiuse in pochi giorni. Sono in totale 5 le sfide da recuperare per la truppa di D'Adderio.

La gara con il Matese, come sempre a porte chiuse, sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social, Facebook e YouTube, della Vastese Calcio.