Vastese, salta pure la trasferta di Montegiorgio: ora sono 5 le partite da recuperare

Sale a 5 il numero di partite che la Vastese dovrà recuperare in campionato, nel girone F di Serie D. Ultima in ordine di tempo, è stata rinviata a data da destinarsi anche quella in calendario domenica 11 aprile a Montegiorgio che si aggiunge alle precedenti con il Pineto e l'Olimpia Agnonese in trasferta e con l'Aprilia ed il Castelfidardo all'Aragona.

I biancorossi di mister Fulvio D'Adderio, che in attesa di vedere risolte tutte le positività al Covid che hanno interessato la squadra si allenano a gruppi (solo gli idonei ovviamente) al campo sportivo di Vasto Marina, con ogni probabilità torneranno in campo mercoledì 14 aprile, nel turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata di ritorno, sfidando sul rettangolo verde dell'Aragona il Matese, squadra campana tra le più in forma del periodo.

Di Filippo e compagni non giocano da un mese e mezzo, avendo disputato la loro ultima gara il 28 febbraio (pari con il punteggio di 2-2 in casa con l'Atletico Terme Fiuggi).