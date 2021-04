Serie D, il Campobasso prova l'allungo. Vastese in campo (forse) l'11 aprile

Prova l'allungo il Campobasso: la capolista del girone F di Serie D vince lo scontro diretto di Notaresco e consolida il proprio primato in classifica generale. Vittoria con il punteggio di 2-1 dei molisani e adesso vantaggio di 5 punti sulla seconda della classe, che ha comunque una gara in meno rispetto ai rossoblù.

Nel resto del turno infrasettimanale pari 2-2 nel derby abruzzese tra Giulianova e Pineto, mentre perde tra le mura amiche il Castelnuovo Vomano, superato di misura dal Matese.

Era stata rinviata, per problematiche legate al Covid che interessano il club biancorosso, la partita della Vastese contro il Castelfidardo. La squadra di mister Fulvio D'Adderio, che potrebbe tornare in campo domenica 11 aprile nella trasferta di Montegiorgio, deve recuperare quattro incontri (in esterna con Pineto e Olympia Agnonese ed all'Aragona con Aprilia e Castelfidardo).