Due vittorie e un pari: brillano le ragazze del Tennistavolo Vasto a Casamassima

Il tennistavolo firmato Vasto ha colpito nel segno. E stavolta lo ha fatto in terra di Puglia dove, nelle tre gare disputate, ha ottenuto due successi ed un pareggio contro i primi della classe.

“Avremmo potuto portare a casa l’intero bottino in palio – spiega Stefano Comparelli, presidente dell’Asd Tennistavolo Vasto – perché a Casamassima, in provincia di Bari, le ragazze sono scese in campo con la giusta concentrazione. Con un pizzico di determinazione in più avremmo potuto portare in terra d’Abruzzo l’intero bottino. Sono comunque davvero soddisfatto, ci manca solo un po’ di continuità di risultati per arrivare ai massimi livelli e, per questo, stiamo lavorando“.

A Casamassima il Tennistavolo Vasto ha incontrato l’Eureka Roma vincendo la sfida con il punteggio di 4 a 1 e, poi, la squadra seconda in classifica dell’Astra Valdina (Me). Anche in questo caso è arrivata una spettacolare vittoria: 4 a 2 per le ragazze di Vasto che hanno poi inchiodato sul 3 a 3 il team padrone di casa, al comando della classifica.

Il campionato di A2 si fermerà per la sosta pasquale e ritornerà il 18 aprile, a Roma, dove si svolgerà l’ultimo concentramento. Al doppio incontro con il Muravera di Cagliari si aggiungerà la sfida con il Frassati Napoli. “Ora l’obiettivo è di vincere tutte le gare e, con un pizzico di fortuna – conclude Stefano Comparelli – potremmo puntare all’ingresso ai play off.

Sarebbe per noi un traguardo straordinario perché avevamo iniziato la stagione con l’obiettivo di mantenere la serie A2 e, ora, si apre una possibile chance per disputare una nuova pagina del tennistavolo vastese. Sogni ad occhi aperti che possono realizzarsi per davvero. Comunque sogni, ad oggi”.