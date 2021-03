Altro rinvio per la Vastese: salta anche la sfida con l'Agnonese

Altro rinvio per la Vastese.

Pure la sfida di domenica 28 marzo, in programma in terra molisana, in trasferta contro l'Olympia Agnonese, è stata rinviata a data da destinarsi. Il tutto, ancora una volta, per le positività al Covid di alcuni elementi del gruppo squadra.

Sale così a 3 il numero di gare saltate per la compagine di mister Fulvio D'Adderio che dovrà recuperare i match con il Pineto (in esterna, rinvio questo determinato da problemi di Covid per i teramani), con l'Aprilia (all'Aragona, rinvio per problemi tra i biancorossi) e, infine, il citato incontro con l'Agnonese.