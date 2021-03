In bella vetrina gli esordienti dell'H2O Sport

Esordienti dell’H 2 O Sport in vetrina nella terza tappa del Molise Winter Tour. Nella piscina comunale di Termoli i giovani nuotatori della società biancorossa hanno confermato i progressi fatti nel corso di questa stagione e gettato le basi per un futuro ancora migliore.

Vediamo nel dettaglio i risultati relativi agli Esordienti B e A degli atleti allenati da Luca Di Giacomo, Giorgio Petrella e Paolo Di Lullo.

Tra gli Esordienti B – sezione maschile nati 2010-2011 doppia medaglia per Ilario Menna che conquista l’oro nei 100 stile libero con il tempo di 1’12”8 ed è d’argento nei 100 misti con il crono di 1’24.8. Bene si è comportato anche il compagno di squadra Vittorio Cianciullo secondo nei 50 dorso coperti con il crono 41”4. Sorrisi e soddisfazioni anche per Federico Petriella che sale sul terzo gradino del podio nei 50 dorso chiusi con il riscontro cronometrico di 42”2. La società del capoluogo di regione piazza tra i primi dieci anche Lorenzo Aiello di scena nei 100 stile libero (1’21”1), Julian Di Giacomo anche lui in vasca nei100 stile libero coperti in 1’21”3 e nei 100 misti completati in 1’30”9; Stefano Armando Alfieri impegnato nei50 dorso 43”3 e Gabriele Ricci in gara nei 50 dorso conclusi in 44”5. Hanno migliorato i propri tempi: Samuele Iannetta, Lorenzo De Angelis, Alessandro Rossi, Jacopo Bosco, Jacopo De Lena, Manuel Panichella, Andrea Scrocco, Ivan Rinaldi.

Nella categoria Esordienti B – sezione femminile nate 2011-2012 medaglia di bronzo per Aurora Giuliano nei 100 misti (1’45”5) e sesta piazza per lei sulla distanza dei 100 stile coperta in 1’31”1. Nei 50 dorso, con il crono di 49”9 Emma Petrucci chiude ai piedi del podio. Hanno concluso nei primi dieci Carola Casolino in vasca nei50 dorso chiusi in 52”3, Sabrina Gabrielli che si è disimpegnata nei 100 stile libero (1’35”4), Emma Felicia De Felice in gara nei100 stile libero completati in 1’39”4 e Giulia Metta nei 100 stile libero (1’40”2).

Tra gli Esordienti A – sezione maschile 2008/2009 vittoria per Antonio Pisaturo nei 50 dorso con il crono di 36”8. L’atleta biancorosso porta a casa anche la medaglia di bronzo nei 100 stile chiusi in 1’08”07. Terzo gradino del podio anche per Domenico Rocco nei 200 farfalla (3’05”04). Il portacolori del team biancorosso mette in bacheca anche una quinta piazza nei 50 dorso chiusi con il tempo di 40”9. Tra i primi dieci si sono piazzati Matteo Salotto 1’10”3 nei 100 stile libero e 1’22”8 nei 100 misti, Nicolò Gabrielli impegnato nei 100 stile libero (1’12.7) e nei 200 rana 3’18.5, Antonio Tucci in gara nei 100 stile libero completati in 1’13.7 e nei 200 rana, distanza coperta in 3’25.6, Alex Mangifesta che si è disimpegnato nei 50 dorso con il crono di 44”7 e Claudio Canulli in gara nei 100 misti coperti in 1’25”2.