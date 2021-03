C'è il vastese Cristian Stivaletta tra i candidati al 'Pallone d'Oro' della Serie D

C'è il centrocampista vastese classe 1995 Cristian Stivaletta tra i candidati all'edizione annuale del 'Pallone d'Oro' della Serie D, su iniziativa del portale Tuttocampo.

Stivaletta, attualmente in forza al Carbonia (girone G), si è messo particolarmente in luce nella squadra sarda, firmando già 5 gol in stagione e confezionando diversi assist.

Sono, in tutto, cento i calciatori in lizza, nessuno della Vastese. Tra gli altri ci sono Mattia Frulla, centrocampista del SN Notaresco, e Massimo Loviso, esperto mediano del Castelnuovo Vomano.

Le preferenze, una al giorno, possono essere espresse, dopo essersi registrati sul sito, a questo link (clicca qui)

Stivaletta, cresciuto nel Vasto Marina, ha indossato la maglia della Vastese fino all'inizio della scorsa stagione.