Gran Galà del Calcio 2021: premiata Daniela Sabatino

Il tradizionale Gran Galà del Calcio, il calcio che premia il calcio, andato in onda su Sky Sport, anche quest’anno ha consegnato i premi AIC relativi alla passata stagione. Sulla base dei voti di allenatori, arbitri, ma soprattutto calciatori e calciatrici di A, sono stati scelti i migliori. Tra i premiati l’attenzione dell’Abruzzo è stata per la calciatrice Daniela Sabatino, per la Serie A Femminile.

Daniela Sabatino, la calciatrice di Castelguidone, attaccante della ACf Fiorentina Femminile e della Nazionale Italiana, dice: “Orgogliosa e felice di aver ricevuto questo premio. Grazie a chi mi ha votata, a chi da sempre mi sostiene e crede in me, nella mia passione e nel mio amore. Ho ancora voglia di imparare e migliorare ed è ancora tanta la voglia di continuare a Sognare”