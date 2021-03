Trofeo delle Cinture, semifinale ad Asti con il giovane pugile vastese Luigi Alfieri

Torna protagonista sul ring il giovane pugile vastese classe 1995 Luigi Alfieri che stasera incrocerà i guantoni con il pari età Luigi Zito nel match valido per la semifinale del Trofeo delle Cinture della Federazione Pugilistica Italiana, categoria Pesi Welter.

L'incontro, inizialmente programmato il 5 marzo, è slittato di due settimane per via dell’infortunio occorso ad uno dei due pugili del match di punta della serata in programma ad Asti (titolo italiano dei Pesi Medi in palio tra Etinosa e Lezzi).

Al Pala “Errebi San Quirico” della città piemontese andrà in scena la settima sfida da professionista per Alfieri, portacolori della San Salvo Boxe allenato da Domenico Urbano e Alfredo Campitelli, seguito nella parte atletica dal preparatore Andrea Ialacci.

Nel suo eccellente percorso da prof, fin qui, sei match e altrettante vittorie per Alfieri che proverà anche stasera a concludere la sfida alzando le braccia al cielo.