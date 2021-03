Donne nello sport "con una marcia in più", parola di Miriam Di Iorio

All’incontro programmato per la ‘chiacchierata’ allo Stadio Aragona non ci arriva correndo, ma il profumo dell’erba appena bagnata dell’impianto sportivo di via San Michele a Vasto quasi la spinge a farlo…

Per Miriam Di Iorio, classe 1966, 55 anni da compiere ad agosto, la corsa, ormai, scorre nelle vene. Corsa, fatica sì, ma anche tanta passione, caparbietà, tenacia e forza di volontà per superare le difficoltà, particolarmente acuite in questo ultimo periodo, e continuare a non porsi limiti. Anche oggi, 8 marzo, nella ‘Giornata internazionale della Donna‘, allenamenti e corse nell’ambito dell’attività di preparazione che continua per farsi trovare pronta ai prossimi importanti appuntamenti in pista.

