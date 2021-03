La Vastese non gioca, campionato sempre 'spezzettato'

Domenica senza calcio per la Vastese: la gara in calendario a Pineto, per la quarta giornata di ritorno in Serie D girone F, è stata rinviata a data da destinarsi per problematiche relative al Covid che continuano ad interessare il club del presidente Brocco. Il Pineto, oltre a questa con i biancorossi, dovrà recuperare altre 7 partite.

Si conferma dunque un campionato 'spezzettato' quello di questa stagione 2020/2021 con numerose gare che restano da disputare ed una classifica, di conseguenza, tutta da decifrare.

Nella giornata odierna, oltre a Pineto-Vastese, stop, sempre per Covid, anche alla sfida Atletico Porto Sant'Elpidio-Recanatese con alcune positività di giocatori che riguardano la squadra di casa, fanalino di coda del torneo.

Il programma di oggi: Aprilia-Matese, Atletico Terme Fiuggi-SN Notaresco, Castelfidardo-CynthiAlbalonga, Montegiorgio-Campobasso, Olympia Agnonese-Castelnuovo Vomano, Real Giulianova-Tolentino, Rieti-Vastogirardi

La classifica (tra parentesi le partite da recuperare): Campobasso 42 (-2), SN Notaresco 39 (-1), Castelnuovo Vomano 37 (-1), CyntihiAlbalonga 32, Vastogirardi 30 (-2), Castelfidardo 29 (-1), Vastese 27 (1 punto di penalizzazione), Matese (-3), Rieti (-1) 26, Aprilia, Tolentino (-2), Recanatese (-3) 25, Montegiorgio 21 (-4), Atletico Terme Fiuggi 20 (-2), Pineto 17 (-7), Real Giulianova 13 (-1), Atletico Porto Sant'Elpidio (-2), Olympia Agnonese (-2) 3