Mountain bike protagoniste al 'Trofeo Bistrot 69'

A Casalbordino Lido conto alla rovescia per la quarta edizione del Trofeo Bistrot 69: nonostante la critica situazione legata all’evolversi della pandemia da Covid-19, con innumerevoli ed ammirevoli sforzi, gli organizzatori della Polisportiva Casalbike-Team Iachini Cycling vogliono assicurare il mantenimento di una tradizione del fuoristrada abruzzese di inizio stagione, in sinergia con l’amministrazione comunale di Casalbordino (tornata in zona arancione).

Inserita nella lista Coni come evento di preminente interesse nazionale e in programma domenica 7 marzo, la gara di mountain bike è valida come come prima prova del Criterium Nazionale Mtb Marathon Uisp e anche come prima prova de “I Sentieri d’Abruzzo” (campionato regionale d’inverno) con il quartier generale, il ritrovo (alle 8:00), la partenza (alle 10:00) e l’arrivo a Casalbordino Lido presso Bar Bistrot in via Bachelet (zona lungomare).

Sono attesi tanti bikers da tutto l’Abruzzo e alcuni dalle regioni limitrofe a pedalare nell’entroterra di Casalbordino su un anello di 13,7 chilometri da compiere 3 volte (dislivello complessivo 680 metri) dove non si tocca mai l’asfalto.

“Non è possibile iscriversi e pagare sul posto, stiamo adottando scrupolosamente tutte le accortezze necessarie affinché la manifestazione si possa svolgere nella massima sicurezza. Non sarà previsto il pubblico all'evento ed anche il pasta party finale, nell'intento di non creare troppi assembramenti” spiega l’organizzatore dell’evento Bruno Fantini.

Con le dovute attenzioni e malgrado le complicazioni del momento, gli organizzatori sapranno tirare fuori il meglio e ad accogliere con entusiasmo i protagonisti dell’evento come piccolo segno di ripartenza di tutta l’attività del fuoristrada sotto l’egida della Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise.

ISCRIZIONI

Alla quota di 20 euro (chip + pacco gara) entro e non oltre giovedi 4 marzo tramite Postpay Evolution n° 5333 1711 2378 8560 Fantini Bruno C.F. FNTBRNS3R21G237P. Inviare ricevuta di avvenuto pagamento e la foto della tessera valida per l'anno in corso tramite whatsapp al numero 3338024294.