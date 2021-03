L'ex Vastese Marco Amelia riparte dal Livorno

Riparte dal Livorno, dopo averci giocato per sei stagioni come portiere (dal 2001 al 2003 e dal 2004 al 2008) Marco Amelia.

L’ex allenatore della Vastese, fino alla fine del gennaio 2020 in sella al club biancorosso di Bolami e Scafetta, è stato scelto per la nuova guida tecnica della squadra toscana di Serie C1 girone A. La dirigenza, dopo la sconfitta con la Pergolettese e le difficoltà dell’ultimo posto in classifica (in coabitazione con la Lucchese), ha deciso di esonerare Alessandro Dal Canto affidando la panchina al trainer di Frascati, Campione del Mondo con la nazionale di Marcello Lippi nel 2006.

continua su vasport.it