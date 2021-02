Pesante sconfitta del Campobasso a Tolentino, resta prima la matricola abruzzese Castelnuovo

Giocate nel pomeriggio alcune delle numerose gare che restano da recuperare nel Campionato di Serie D girone F.

Sorpresa a Tolentino dove cade, con il punteggio di 4-0, la capolista Campobasso che resta a quota 33 punti in testa alla classifica, al pari del Castelnuovo Vomano (ma ci sono ancora due gare da giocare da parte di Menna e compagni rispetto agli abruzzesi di Guido Di Fabio). In seconda posizione c'il SN Notaresco che ieri ha vinto 3-0 la gara che era stata rinviata domenica per la neve contro il fanalino di coda Atletico Calcio Porto Sant'Elpidio.

Nelle altre partite successo casalingo del Montegiorgio, che batte 2-1 la Recanatese; colpo esterno, nella sfida giocata in terra molisana, del Matese a Vastogirardi.

La Vastese di mister D'Adderio, che ieri ha ripreso al campo sportivo di Vasto Marina la preparazione in vista delle prossime partite, giocherà di nuovo in casa all'Aragona, anticipando a sabato 20 (ore 14,30) la sfida valevole per la prima giornata del girone di ritorno contro il Rieti. Anche questa partita, da disputare sempre a porte chiuse per le disposizioni nazionali antiCovid, sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social del club biancorosso.

La classifica aggiornata (tra parentesi le gare in meno delle varie squadre, senza partite da recuperare sono soltanto Castelnuovo, CynthiAlbalonga e Vastese): Campobasso (-2) e Castelnuovo Vomano 33, SN Notaresco (-1) 32, Rieti (-1), Castelfidardo (-1), CynthiAlbalonga 25, Vastese (1 punto di penalizzazione) e Vastogirardi (-1) 24, Recanatese (-3) 22, Aprilia (-1) 21, Montegiorgio (-4) 20, Tolentino (-2) e Atletico Terme Fiuggi (-2) 18, Pineto (-4) 17, Matese (-4) 14, Real Giulianova (-2) 9, Atletico Porto Sant’Elpidio (-3) e Olympia Agnonese (-3) 3