Nuova convocazione in azzurro per Margherita Cerritelli

Margherita Cerritelli, classe 2005 che ben sta figurando nel Campionato di A2 con la squadra del Tennistavolo Vasto, dopo essersi recentemente messa in evidenza agli ultimi Campionati Italiani Assoluti finendo terza in un girone comandato dalla numero 9 del Ranking nazionale Valentina Roncallo e la 10 Jamila Laurenti, ha ricevuto una nuova convocazione da parte della Fitet per la partecipazione ad uno stage della Nazionale femminile Juniores.

La player vastese sarà a Terni per lo stage della Federazione Italiana dal 25 al 28 febbraio p.v. subito dopo lo svolgimento del secondo concentramento del Campionato di A2 che si terrà proprio a Vasto nella giornata di domenica 14 febbraio presso il Palazzetto dello Sport “ex Salesiani”. Concentramento che la vedrà impegnata unitamente alle sue compagne di squadra in un incontro alle ore 10 contro il Messina “Astra Valdina”, squadra tra le pretendenti al passaggio in “A1”, e nel primo pomeriggio in un confronto con la squadra del “Frassati” Napoli società nella quale ha militato Giulia Ciferni, attuale giocatrice della formazione locale che affronterà da “ex” le sue precedenti compagne.

Grande felicità in casa Tennistavolo Vasto che ha appreso con gioia della convocazione della sua migliore giocatrice proveniente dalla cantera vastese. “Siamo felicissimi di questa notizia e Margherita merita questa convocazione che arriva in un momento che aiuta il morale di tutti noi – riferisce Stefano Comparelli, presidente del sodalizio sportivo vastese – anche se in questi giorni il Campionato assorbe la nostra massima attenzione perché l’obiettivo salvezza al momento resta la cosa più importante”.