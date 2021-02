Vince ancora la Vastese: Martiniello decide al 90° la sfida di Porto Sant'Elpidio

Vince ancora la Vastese: s'impongono 1-0 i biancorossi, sul campo del fanalino di coda Porto Sant'Elpidio, conquistando l'intera posta in palio grazie al calcio di rigore trasformato, al 90°, da Martiniello.

Gara praticamente a senso unico, con il portiere di casa Cavalieri prodigioso su Diarra, lo stesso Diarra che colpisce un palo a metà ripresa ed altre occasioni in area marchigiana per poco non finalizzate.

Tre punti importanti che rilanciano verso lidi maggiormente tranquilli della classifica Di Filippo e compagni che conquistano la seconda vittoria di fila infilando il sesto risultato utile consecutivo.

Ora una settimana di tempo a disposizione della squadra di mister Fulvio D'Adderio - dopo l'autentico tour de force che ha portato la squadra a giocare otto partite in appena un mese - per preparare la prossima sfida, domenica 14 febbraio per l'ultima giornata del girone di andata, all'Aragona contro la Recanatese.

Atletico Calcio Porto Sant'Elpidio–Vastese 0–1

Rete: 45’ st Martiniello (rigore)

Atletico C. Porto Sant’Elpidio: Cavalieri, Ravanelli, Ferri, Raffaeli, Aliffi, Cesetti, Bordi, Pierdomenico (13’ st Vitali), Spagna (41’ st Palladini M.), Orazi (15’ st Mercattili), Palladini A. A disposizione: Faini, Cinesi, D’Alessandro, Quinzi, Cantarini, Giuli. All. Tridici

Vastese: Di Rienzo, Di Filippo, Capitanio, Barbarossa, De Angelis (10’ st Diallo), Lenoci (42’ st Valerio), Di Prisco, Diarra, Franzese (31’ st Martiniello), Martinez (1’ st Obodo), Mamona. A disposizione: Boccanera, Gentile, Cardinale, Solimeno, Bernardi. All. D’Adderio

Arbitro: Di Renzo di Bolzano

Classifica Serie D girone F - Campobasso 33, Castelnuovo Vomano 30, SN Notaresco 28, Vastogirardi, Rieti, Castelfidardo, CynthiAlbalonga 24, Vastese 21, Aprilia 20, Recanatese 19, Atletico Terme Fiuggi 18, Pineto 17, Montegiorgio 14, Tolentino 12, Matese 10, Real Giulianova 6, Atletico Calcio Porto Sant'Elpidio, Olympia Agnonese 3

6 partite da recuperare: Montegiorgio

5 partite da recuperare: Recanatese e Matese

4 partite da recuperare: Olympia Agnonese

3 partite da recuperare: Pineto, Tolentino, Real Giulianova e Atletico Calcio Porto Sant'Elpidio

2 partite da recuperare: Campobasso, SN Notaresco e Atletico Terme Fiuggi

1 partita da recuperare: Vastogirardi, Rieti, Castelfidardo e Aprilia

Nessuna partita da recuperare: Castelnuovo Vomano, CynthiAlbalonga, Vastese