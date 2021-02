La Vastese ha svoltato: battuto 3-1 il Tolentino

Tolentino battuto 3-1 e quinto risultato utile consecutivo: la Vastese sorride e prosegue la risalita in classifica.

Nel turno infrasettimanale valido per la 15^ giornata di andata in Serie D girone F, i biancorossi di mister Fulvio D'Adderio superano all'Aragona, con merito, i marchigiani. Succede tutto nel secondo tempo: al 17' vantaggio vastese con Diarra, al 19' il raddoppio di Mamona. Poi, al 22', cremisi che tornano in carreggiata con il 2-1 a firma di Tortelli. A seguire rigore calciato sul palo da Padovani per gli ospiti e rete del definitivo 3-1, in pieno recupero, messa a segno da Lenoci. Nel corso della prima frazione di gara due pali colpiti dai padroni di casa con De Angelis e Franzese.

La vittoria porta la Vastese a quota 18 punti in classifica generale, con sguardo puntato alla zona centrale della graduatoria.

Vastese–Tolentino 3–1

Reti: 17’ st Diarra, 19’ st Mamona, 22’ st Tortelli, 49’ st Lenoci

Vastese: Di Rienzo, Di Filippo, Altobelli (44’ Capitanio), Barbarossa, De Angelis (35’ st Lenoci), Diallo, Di Prisco, Diarra, Franzese (32’ st Obodo), Martinez (42’ st Martiniello), Mamona. A disposizione: Boccanera, Cardinale, Solimeno, Ferramosca, Bernardi, Martiniello. All.: D’Adderio

Tolentino: Dupuis, Zrankeaon, Ruggeri, Bonacchi (42’ st Niane), Pagliari (37’ st Rozzo), Strano, Tortelli (32’ st Capezzani), Ruci (32’st Minella), Padovani, Severini, Laborie . A disposizione: Governali, Labriola, Stefoni, Eleonori, Lepri. All.: Mosconi

Arbitro: Ilaria Bianchini di Terni (Di Bartolomeo di Campobasso e Messina di Cassino)