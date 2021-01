Pari in terra laziale: la Vastese allunga la serie positiva

Quarto risultato utile di fila per la Vastese che pareggia 1-1 la sfida giocata in trasferta, a Genzano, contro il CynthiAlbalonga.

Entrambe nella prima frazione di gara le reti del match: al 14' il vantaggio dei padroni di casa con Oggiano, al 27' il pari dei biancorossi con la realizzazione di Martinez (quarto gol stagionale per lui).

Nella ripresa locali in inferiorità numerica nell'ultimo quarto d'ora, Vastese che ha provato a far sua l'intera posta in palio ma 1-1 che è rimasto immutato.

Per la squadra di mister Fulvio D'Adderio va avanti il 'tour de force'. Mercoledì 3 febbraio si torna in campo: all'Aragona la sfida, valida per la 15^ giornata di andata del girone F di Serie D, con il Tolentino.

CynthiAlbalonga–Vastese 1–1

Reti: 14’ Oggiano, 27’ Martinez

CynthiAlbalonga: Santillli, Carruolo, Capogna, Magliocchetti (15’ st Rosania), Gagliardini, Mazzei, Panaioli, Van Ransbeeck, Cardella, Oggiano (31’ st Santoni), Cardillo (33’ st Di Vico). A disposizione: Caselli, Traorè, Gagliardi, Colacicchi, Angelillo. All. Venturi

Vastese: Di Rienzo, Di Filippo, Altobelli, Barbarossa, Obodo (44’ st De Angelis), Diallo, Di Prisco, Diarra (20’ st Meola), Martinez (20’ st Franzese), Mamona, Lenoci (20’ st Solimeno; 36’ st Bernardi). A disposizione: Boccanera, Capitanio, Valerio, Gentile. All. D’Adderio

Arbitro: Romaniello di Napoli