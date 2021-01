Tennistavolo Vasto, buona la prima per le ragazze della Serie A2

Primo concentramento napoletano per le ragazze del Tennistavolo Vasto in Serie A2 che ha visto sfumare la possibilità di pareggio contro il Casamassima ma con la squadra che è riuscita ad imporsi nel secondo confronto della giornata con un netto 4–1, a danno dell’Eureka Roma.

Due punti preziosi da mettere in cassaforte in ottica salvezza in attesa della gara di Vasto.

L’appuntamento partenopeo se da un lato ha chiarito quali formazioni possono aspirare quantomeno a partecipare ai play-off ha sicuramente evidenziato d’altra parte il fatto che la compagine abruzzese è sicuramente competitiva e potrebbe aspirare anche a qualcosa di più della permanenza nella serie A2.

Questa la cronaca della giornata: nel girone D, la Polisportiva P.G. Frassati ha avuto la meglio per 4-2 sul Tennistavolo Eureka Roma (3-1 di Natalia Riabchenko su Monia Franchi e su Alejandra Rojas, 3-0 di Ginevra Giacobelli su Giulia Varveri e 3-1 di Simona Ettari su Rojas per le napoletane e 3-2 di Varveri su Asia Bertolaccini e 3-0 di Franchi su Giacobelli per le romane) e per 4-2 sull’Astra Valdina – Celertrasporti (3-2 di Ettari su Elena Rozanova e su Nicoletta Criscione, 3-1 di Riabchenko su Criscione e 3-0 di Bertolaccini su Rozanova per le campane e 3-0 e 3-1 di Mihaela Suzana Encea su Bertolaccini e su Riabchenko per le siciliane).

Il Tennistavolo Ennio Cristofaro – Dell’Aera C&R ha prevalso per 4-1 sul Tennistavolo Vasto (3-2 di Celeste Leogrande su Claudia Carassia e su Giulia Ciferni e 3-1 e 3-0 di Cecilia Akpan su Margherita Cerritelli e su Carassia per le baresi e 3-2 di Ecaterina Mardari su Valentina Leogrande per le vastesi) e per 4-1 sul Muravera Tennistavolo (3-1 e 3-0 di Celeste Leogrande su Sofia Ivanova e su Congiu e 3-0 e 3-1 di Akpan su Piras e su Ivanova per le pugliesi e 3-1 di Congiu su Valentina Leogrande per le sarde).

L’Astra Valdina ha regolato per 4-1 il Muravera TT (3-0 e 3-1 di Encea su Congiu e Ivanova e 3-0 di Criscione su Piras e su Congiu, per le messinesi e 3-0 di Ivanova su Rozanova per le muraveresi).

Il TT Vasto si è imposto sull’Eureka per 4-1 (3-0 di Carassia su Sara Varveri e su Rojas, 3-0 di Mardari su Giulia Varveri e 3-0 di Ciferni su Sara Varveri per le abruzzesi e 3-0 di Franchi su Cerritelli per le laziali).

In graduatoria guidano P.G. Frassati ed Ennio Cristofaro a quota 4, seguiti da Astra Valdina e TT Vasto a 2 e da Eureka e Muravera TT a zero.

Il secondo concentramento si svolgerà domenica 14 febbraio a Vasto presso il Palazzetto “Ex Salesiani” in Via Caterina da Siena.