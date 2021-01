'Tour de force' tra campo e mercato per la Vastese

Un vero e proprio 'tour de force' in campo (gare, di fatto, ogni tre giorni tra recuperi e partite 'normali' in calendario), ma anche sul mercato per la Vastese.

Altri innesti sono stati annunciati dalla società del patron Franco Bolami, quelli dell'attaccante Lorenzo Franzese e del difensore Filippo Capitanio.

Franzese - Lorenzo Franzese è un nuovo giocatore della Vastese. L'attaccante nativo di Cosenza, classe 1993, ha siglato l'accordo con il club biancorosso e da domani, dopo la sfida odierna a Notaresco, sarà a disposizione del mister Fulvio D'Adderio e del suo staff tecnico. Franzese, nell'ultimo anno a Brindisi, vanta una lunga esperienza in Serie D, con le maglie di Milano City, Varesina, Lanusei, Città di Castello, Gallipoli, Leonfortese, Due Torri, Riccione, St. Georgen e Cosenza dove ha iniziato la sua carriera.

Capitanio - Filippo Capitanio è un nuovo giocatore della Vastese. Difensore nativo di Vicenza, classe 1993, cresciuto nel settore giovanile del club vicentino biancorosso, vanta, oltre ad una lunga esperienza in Serie C anche due presenze, una per parte, in A e B, con le maglie di Reggiana e Vicenza. In C ha giocato con Pontedera, Como, Santarcangelo, Teramo e Ravenna. Nelle ultime stagioni esperienze in Serie D con Avellino e Adriese.

La squadra, intanto, dopo il pari nel recupero di ieri a Notaresco (1-1 e terzo risultato utile di fila) ha ripreso stamane la preparazione, sul sintetico di Vasto Marina, mettendo nel mirino la prossima trasferta in terra laziale di domenica 31 gennaio, a Genzano, contro il CinthyAlbalonga. Dopo questa partita altro turno infrasettimanale, mercoledì 3 febbraio, all'Aragona contro il Tolentino.

