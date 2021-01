Vastese a Notaresco: buon pari nel recupero

E' finita in parità, sul punteggio di 1-1, la sfida SN Notaresco-Vastese, partita di recupero dell'11^ giornata di andata in Serie D girone F rinviata lo scorso 10 gennaio per un infortunio occorso all'arbitro prima dell'inizio della sfida.

Sotto di un gol dopo la prima frazione di gara, per effetto della rete messa a segno dall'ex Dos Santos al 41', i biancorossi hanno riacciuffato il pareggio nella fase iniziale della ripresa, grazie ad un calcio di rigore (molto contestato dai locali) trasformato da Martinez al 5'. Nel finale palla ghiotta per il 2-1 dei teramani di mister Epifani sui piedi dell'attaccante vastese Michele Cesario, con suo tiro insidioso terminato di poco a lato della porta difesa da Di Rienzo.

Per la Vastese di mister Fulvio D'Adderio, dopo il pari di Castelfidardo e la vittoria casalinga con il Vastogirardi, è il terzo risultato utile consecutivo. Domenica 31 gennaio trasferta in terra laziale per Di Filippo e compagni che saranno di scena a Genzano contro il CyntihiAlbalonga.