Bella Vastese: battuto 3-1 il Vastogirardi

Torna a vincere la Vastese e lo fa a tre mesi di distanza dal successo ottenuto all'Aragona contro il Pineto battendo, tra le mura amiche, il Vastogirardi con il punteggio di 3-1.

Tre punti meritati per i biancorossi di mister D'Adderio, scesi in campo concentrati e determinati a conquistare l'intera posta in palio nell'obiettivo di risollevarsi da una situazione di classifica indubbiamente deficitaria.

Un gol di Martinez, splendido, in semirovesciata, sbloccava il parziale intorno al quarto d'ora, poi rigore di Merkaj per l'1-1. In avvio di ripresa realizzazione di Lenoci e poco dopo la mezzora sigillo di Diarra, dagli undici metri, per il 3-1 finale.

Vastese–Vastogirardi 3–1

Reti: 14’ Martinez, 27’ Merkaj, 5’ st Lenoci, 35’ st Diarra

Vastese: Di Rienzo, Di Filippo, Altobelli, Barbarossa, Obodo, Diallo, Lenoci (49’ st Ferramosca), De Angelis (23’ st Diarra), Bernardi (39’ st Valerio), Martinez (30’ st Mamona), Solimeno (30’ st Meola). A disposizione: Boccanera, Ciafardini, Gentile, Cardinale. All.: D’Adderio

Vastogirardi: Guerra, Guglielmi, Pacciardi, Mele, Ruggieri (39’ st Gentile), Raucci (30' st Fioretti), Minchillo (12’ st Cagnale), Pesce, Merkaj, Guida, Salatino (12’ st Bruni). A disposizione: Tzafestas, Lucarino, Acunzo, Fraraccio, Donatelli. All.: Prosperi

Arbitro: Tartarone di Frosinone