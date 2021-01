Boccanera e Barbarossa, nuovi arrivi alla Vastese

Nuovi arrivi alla Vastese di mister Fulvio D'Adderio. Ufficialmente in biancorosso Pierpaolo Boccanera e Danilo Barbarossa.

"Il portiere Pierpaolo Boccanera ed il difensore Danilo Barbarossa - si legge in una nota - hanno raggiunto l'accordo con il club.

Classe 1996 il primo, cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, nella passata stagione con la Jesina, con presenze in C con la Triestina (più di 30) ed altre in D, oltre a Jesi, vestendo le maglie di Fermana, Castiglione, Piacenza e Delta Rovigo.

Classe 2000 il secondo, più di 60 gettoni di presenza in D nelle fila del Trastevere".

Nei giorni scorsi hanno invece salutato il gruppo il giovane portiere Abazi ed il centrocampista Corcione, che seguono il mediano Logoluso e l'attaccante Calabrese.

Di Filippo e compagni, intanto, hanno concluso questa mattina la preparazione settimanale in vista della prossima sfida di campionato, anticipata a sabato 16 gennaio, all'Aragona, contro il Castelnuovo Vomano di Guido Di Fabio, partita - a porte chiuse - che sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Vastese Calcio. Mercoledì 20, poi, i biancorossi recupereranno il match rinviato in esterna con il Castelfidardo.