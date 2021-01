S'infortuna l'arbitro: rinviata la sfida Notaresco-Vastese

Un infortunio all'arbitro Bocchini di Roma, nella fase di riscaldamento precedente l'inizio della partita, ha determinato il rinvio a data da destinarsi della sfida SN Notaresco-Vastese.

La gara, valida per l'11^ giornata di andata del campionato di Serie D girone F, era in programma oggi pomeriggio allo Stadio 'Vincenzo Savini' di Notaresco.

Salta dunque la sfida, seconda in panchina per mister Fulvio D'Adderio, contro la capolista teramana, affiancata al Campobasso in testa alla classifica. Il tecnico biancorosso aveva scelto questo undici per il suo schieramento di partenza: Di Rienzo tra i pali, difesa con Cardinale, capitan Di Filippo e Altobelli, poi Valerio e Diallo sulle corsie esterne, Di Prisco, Obodo e Meola a centrocampo e Bernardi con Martiniello in attacco.

La prossima gara della Vastese è in calendario domenica 17 gennaio allo Stadio Aragona contro il Castelnuovo Vomano.