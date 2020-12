La Vastese cambia ancora allenatore: via Silva, D'Adderio in 'pole' per la panchina

La Vastese cambia ancora allenatore.

Il club ufficializza la novità in panchina: "La Vastese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico l'allenatore Massimo Silva. La società ringrazia il tecnico per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi formulandogli l'in bocca al lupo per il futuro. Nelle prossime ore sarà ufficializzato il nome del nuovo allenatore biancorosso".

In 'pole position' per la sostituzione c'è Fulvio D'Adderio, mister molisano di San Martino in Pensilis, 60 anni, vice allenatore (di Roberto Muzzi) in Serie B ad Empoli ed una lunga carriera tra C e D. In Abruzzo ha allenato a Giulianova, tra le altre esperienze quelle con Sambenedettese, Venezia, Spezia, Foggia, Catanzaro, Torres, Fermana, Monopoli e Manfredonia.

Il nuovo allenatore dovrebbe essere domani a Vasto e, una volta raggiunta l'intesa con il club, dirigerebbe già nel pomeriggio il primo allenamento con il gruppo.

Fatale a mister Silva l'ultima, brutta sconfitta dei biancorossi sul campo del Matese (3-0), secondo stop consecutivo dopo quello dell'Aragona contro il Montegiorgio (2-4) a seguire i due pareggi ottenuti contro Agnonese e Aprilia.