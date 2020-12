Scivolone della Vastese, il Montegiorgio (2-4) passa all'Aragona

Brutto stop interno per la Vastese, battuta con il punteggio di 4-2 dal Montegiorgio nella gara di anticipo dell'ottava giornata di andata in Serie D girone F.

Dopo il primo tempo chiuso sull'1-0 per gli ospiti con la realizzazione di Cuccù al 41', la sfida s'infiammava ad inizio ripresa. Pronti, via e raddoppio dei marchigiani, con una sfortunata autorete di Altobelli su iniziativa di Cuccù. Poi, al 5', su calcio di rigore, rete dell'1-2 con Martiniello a segno dagli 11 metri. Ancora Martiniello, all'11', metteva in porta, di testa su preciso traversone di Diallo, il pallone del 2-2. Gara ripresa, ma Montegiorgio abile e cinico nello sfruttare le generose concessioni dei padroni di casa. Al 16' segna Pampano, che porta sul 3-2 la sua squadra. Al 21', poi, su rigore, è ancora Cuccù a realizzare per il 2-4. Poteva riaprirla, ancora su rigore la squadra locale, ma Calabrese, al 26' tirava addosso al portiere Marani.

Vastese–Montegiorgio 2–4

Reti: 41’ e 22’ st (rig.) Cuccù, 1’ st Altobelli (aut.) 5’ st e 12’ st (rig.) Martiniello, 16’st Pampano (M)

Vastese: Di Rienzo, Solimeno, Diallo, Cardinale, Di Filippo, Altobelli, Logoluso (11’st Di Prisco), De Angelis (34’st Meola), Martiniello, Calabrese (38’st Martinez), Bernardi (11’st Sorgente). A disposizione: Abazi, Gentile, Colantuono, Sansone, Corcione. All.: Silva

Montegiorgio: Marani, Tempestilli (43’st Perini), Montanaro, Omiccioli, Ficola, Gnaldi, Pampano (24’st Mandolesi), Mantini (6’st Santoro), Albanesi (27’st Mejias), Cuccù (40’st Cichella), Zancocchia. A disposizione: Renzi, Marziali, Cernetti, Milozzi. All.: Mengo

Arbitro: Duzel di Castelfranco Veneto