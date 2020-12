Nuovi innesti alla Vastese: ecco Lenoci e Meola

Nuovi innesti alla Vastese: dopo l'attaccante argentino Leandro Martinez, si registrano gli ingaggi di Nicolas Lenoci, Antonio Meola e Samuele Rossi.

Lenoci, classe 1996, conosce già mister Silva che lo ha avuto in gruppo ad Isernia nella stagione 2018/2019. Jolly difensivo, cresciuto nel settore giovanile del Bari, vanta esperienze in D con le maglie di Campobasso, Gozzano, Molfetta e Gravina. Nelle prima parte di questa stagione è stato ad Ostuni.

Meola, classe 1990, jolly di difesa e centrocampo, vanta più di 20 presenze in Serie B, tra Livorno e Crotone, 150 in C (Avellino, Lumezzane, Paganese, Barletta, Matera e Casertana) e altre in D tra Lucchese, ancora Avellino e Chieti (nella passata stagione). Nella prima prima parte di questa stagione si è diviso tra Real Agro Aversa e Sora.

Rossi, cresciuto nei settori giovanili di Lanciano (ai tempi della Serie B) e Sambenedettese, si è aggregato al gruppo biancorosso. Classe 2001, nella prima parte di questa stagione era stato trasferito in prestito alla Virtus Cupello. Per il ragazzo, in foto con il direttore generale Andrea Masciangelo, un'opportunità di crescita e di possibile valorizzazione.

La squadra, intanto, sta ultimando la preparazione in vista del prossimo match di campionato, in programma sabato 19 dicembre all'Aragona contro il Montegiorgio. La sfida, a porte chiuse per il pubblico, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Vastese Calcio.