Nuovo rinvio per la Vastese: salta la sfida di Castelfidardo

Nuovo rinvio per la Vastese.

Salterà, infatti, la sfida che era in programma domenica 13 dicembre a Castelfidardo per la ripresa del campionato di Serie D.

La disposizione è del Dipartimento Interregionale a seguito della richiesta inoltrata dalla società marchigiana per la rilevata positività al Covid di alcuni suoi tesserati.

I biancorossi di mister Massimo Silva torneranno in campo domenica 20 dicembre, per la partita casalinga in calendario allo Stadio Aragona con il Montegiorgio.