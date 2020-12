'Tutela Talento Atletico 2020', Claudia Scampoli e Margherita Cerritelli tra i premiati

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 dicembre a partire dalle ore 16, sarà possibile seguire on line sulla pagina Facebook del Coni Abruzzo, la cerimonia di premiazione dei talenti dello sport abruzzese, nell’ambito del Premio ‘Tutela Talento Atletico 2020’ che quest’anno vede, tra gli altri, il riconoscimento assegnato alla giovane atleta dell’Asd Tennistavolo Vasto Margherita Cerritelli alla quale andrà un premio in denaro di 1.500 euro al quale si aggiungerà un premio di 1.000 euro destinato però alla sua associazione di appartenenza.

La giovane atleta vastese, detentrice del titolo italiano di categoria sia nel singolo femminile che nel doppio misto, ha al suo attivo anche due convocazioni nazionali che testimoniano l’interesse che la Fitet (Federazione Italiana Tennistavolo) ha riservato alla promessa vastese, interesse che potrà trovare ulteriore coinvolgimento nel prossimo futuro, considerando talento e giovane età.

Saranno in tutto 16 i premiati in tutto Abruzzo nelle diverse discipline (14 olimpiche e 2 non olimpiche) in base ad una speciale classifica che ha visto l’atleta vastese posizionarsi all’ottava posizione nell’elenco fornito dal Coni Abruzzo.

Il Coni regionale infatti, nonostante le restrizioni anti-Covid in corso, non ha voluto rinunciare a questo speciale riconoscimento riservato ai giovani talenti sportivi che nel 2019 si sono messi in evidenza a livello nazionale nelle rispettive discipline di appartenenza. Per questo motivo l’annuale cerimonia sarà, per questa volta, realizzata “on line” e vedrà comunque la partecipazione dei massimi organismi sportivi regionali che a turno interverranno per far sentire alle giovani promesse dello sport regionale la loro vicinanza nonostante le distanze imposte dai protocolli di sicurezza.

Un segnale importante – si evidenzia in una nota – che sicuramente farà sentire gli atleti meno soli nei loro reciproci percorsi probabilmente, in alcuni casi, rallentati dalla pandemia in corso, ma che proprio per questo hanno maggiormente bisogno di sentirsi apprezzati e sostenuti nei loro sogni sportivi.

Interverranno l’assessore regionale allo Sport, Guido Liris, il presidente del Coni Abruzzo, Enzo Imbastaro, il direttore della Scuola dello Sport Abruzzo, Claudio Robazza, gli atleti vincitori e le loro società di appartenenza.

Per lo sport vastese spicca il talento di Claudia Scampoli, giocatrice di pallavolo e beach volley ed è prevista la partecipazione di Michele Ciaffi, presidente della Polisportiva San Gabriele, casa sportiva della Scampoli, e di Stefano Comparelli, di recente riconfermato presidente regionale della Fitet e presidente dell’Asd Tennistavolo Vasto tra le cui fila milita Margherita Cerritelli.

La diretta web potrà essere seguita dalle 16 del 3 dicembre sin dalle ore 16,00 sulla pagina Facebook del Coni Abruzzo (clicca qui).