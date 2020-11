Quattro team abruzzesi in competizione alla 'Virtual Swimming League'

Quattro società abruzzesi – Sgt di San Giovanni Teatino, The Hurricane di Pescara, Team Centro Italia di Avezzano e Celano e Mille Sport San Salvo – prendono parte alla ‘Virtual Swimming League‘, il meeting nazionale di nuoto ideato da Vito D’Onghia – tecnico di Benedetta Pilato – della Meridiana Nuoto Taranto insieme a Vanni Celano, del Calabria Swim Team, che gestisce la parte delle classifiche insieme a Roberto Galiano, e con Tommaso Corso (della Gam Ssd Arbizzano) che ha realizzato tecnicamente il progetto.

Previsti quattro fine settimana di staffette nelle varie categorie: le gare vengono effettuate nelle piscine dove si allenano i tesserati Fin, con tempi registrati e certificati da un video che viene poi inviato agli organizzatori; in un momento successivo vengono compilate le classifiche finali.

Nella prima settimana di gare si è messa in evidenza la Sgt di San Giovanni Teatino che ha piazzato al primo posto i suoi ragazzi degli esordienti B (M e F), al terzo posto gli esordienti A (M e F) e al secondo posto nella categoria Ragazzi le donne. “Si tratta davvero di una bella iniziativa – spiega l’allenatore della Sgt Cristian Di Sabatino – con gli organizzatori davvero bravi a trovare la chiave giusta per dare uno stimolo ai nostri ragazzi per arrivare ad un obiettivo a breve termine. Mi devo complimentare per l’ottima idea avuta”.

Altra squadra partecipante è la pescarese The Hurricane guidata dal tecnico Mattia Trignani. “Esperienza positiva – sottolinea -, rimettersi il costumone da gara per i nostri atleti è stato molto bello e l’adrenalina è grande in attesa delle competizioni e poi dei risultati”.

Sullo stesso tenore le sensazioni degli atleti della Mille Sport San Salvo, come spiega Luca Gagliotti: “Bella iniziativa, anche perché per i ragazzi allenarsi senza un riscontro cronometrico non è semplice. Sono stati proprio loro a chiedere fortemente di partecipare perché vogliono mettersi alla prova”.

Anche il tecnico del Team Centro Italia di Avezzano e Celano Andrea Caldarelli sottolinea la valenza della ‘Virtual Swimming League’ che tiene impegnati i nostri agonisti “mettendoli davanti ad un obiettivo da raggiungere”.