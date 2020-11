Vastese-Olympia Agnonese, in diretta streaming la sfida di domenica all'Aragona

Domenica 22 novembre la sfida Vastese-Olympia Agnonese, valevole come recupero della 6^ giornata di andata in Serie D girone F (fischio d'inizio fissato alle ore 14,30) sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Vastese Calcio in collegamento dallo Stadio Aragona.

Lo comunica ufficialmente il club biancorosso.

La gara, per effetto delle disposizioni nazionali in ambito Covid, sarà giocata a porte chiuse.

La squadra di mister Massimo Silva, una delle tante che in queste ultime settimane è stata interessata da problematiche legate al contagio Covid, non gioca una partita dallo scorso 18 ottobre, quando all'Aragona incontrò e sconfisse, con il punteggio di 1-0, il Pineto.