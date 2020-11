Stop ai canestri, il pensiero della Vasto Basket per i suoi piccoli allievi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Passano i giorni il PalaBCC e il suo GE.VI Parquet sono chiusi e silenziosi. Nessuno che corre, salta, tira o difende. Nessuno che ride di gioia e a noi piange il cuore.

Vorremmo essere in tutte le vostre case personalmente, per insegnarvi a tirare e palleggiare.

Vorremmo che in ogni vostra casa ci fosse un mini canestro per non perdere l’abitudine di ascoltare il fruscío della retina quando segnate da 3.

Vorremmo che da un momento all’altro foste capaci di saltare più in alto per piazzare una schiacciata vincente.

Vi vorremmo tutti sugli spalti la domenica a incoraggiare i nostri ragazzi mentre sognate di essere presto, voi, i protagonisti.

Per ora, però, dobbiamo avere pazienza... Non ci scorderemo mai dei nostri bimballegri. Siate pronti come sempre.

Il Consiglio Direttivo della GE.VI. Vasto